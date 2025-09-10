В Смоленской области запустят производство тормозных систем для легковых авто

Губернатор региона Василий Анохин отметил, что область активно развивает промышленный сектор

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Производство тормозных систем для легковых автомобилей запустят в Смоленской области на базе крупнейшего завода "Рославльские тормозные системы" в рамках программы по импортозамещению. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"У нас есть интересный проект по автомобилестроению <…>, возрождаем крупный завод "Рославльские тормозные системы". По факту сейчас в рамках импортозамещения остался единственный завод, который делал тормозные системы для крупногабаритного грузового транспорта. Сейчас в него проинвестировали дополнительно, уже привлекли заем из ФРП и будем делать не только тормозные системы для грузовых авто, но и для легковых машин и так далее", - сообщил Анохин.

Губернатор отметил, что регион активно развивает промышленный сектор, возрождая те предприятия, которые были утеряны в постсоветские годы. Для этого он был разбит на три кластера: авиастроение, автомобилестроение и судостроение. "По авиастроению мы совместно с КТРВ развиваем гражданский сегмент и совместно с УЗГА планируем к 2028 году выпускать крыло для самолета "Ладога". Другое наше предприятие - "Измеритель" - выпустило впервые в России сервопривод", - сообщил Василий Анохин.