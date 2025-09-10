Зарегистрированный товарный знак позволяет производить и продавать изделия для шитья, декоративные изделия, гирлянды, товары для волос, продукты питания

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, позволяющий производить и продавать пиво, кофе, шоколад и другие товары. Это следует из данных Роспатента.

Заявка была подана 28 декабря 2024 года, а зарегистрирована 4 сентября 2025 года.

Согласно данным ведомства, зарегистрированный товарный знак охватывает четыре класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - №26, №30, №31, №32. Они позволяют производить и продавать изделия для шитья, декоративные изделия, гирлянды, товары для волос, продукты питания, в том числе чай, кофе, мед, мороженое и шоколад, овощи, ягоды и фрукты, а также пиво и соки.