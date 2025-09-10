Первые гектары рапса уже посеяны

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи планируют засеять под урожай 2026 года 97,8 тысяч га озимых зерновых культур, а также 14,8 тыс. га озимого рапса. Это на 50% рапса больше, чем под урожай этого года, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

"Планируется, что площадь сева озимых зерновых культур под урожай 2026 года в республике составит 97,8 тыс. гектаров. Плюс 14,8 тыс. га озимого рапса, что больше на 5 тыс. гектаров, чем под урожай 2025 года", - сказали в министерстве.

Первые гектары рапса уже посеяны, уточнили в министерстве. Посевные площади под озимыми культурами в Адыгее под урожай 2025 года составили 96,36 тыс. га, из них 88,21 тыс. га - озимая пшеница, 7,96 тыс. га - озимый ячмень, 0,18 тыс. га - тритикале. На сегодняшний день на полях Адыгеи продолжается уборка урожая кукурузы на зерно и на силос, подсолнечника, сои, а также овощей, картофеля и бахчевых культур.

Как ранее сообщал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, аграрии региона в этом году собрали 542,5 тыс. тонн озимой пшеницы при рекордной средней урожайности в 60,2 ц/га, что более чем на 20% превышает прошлогодний показатель - 49,2 ц/га. Также собрано 42,5 тыс. тонн озимого ячменя при средней урожайности 49,9 ц/га, что на 2,8 ц/га выше прошлогодних значений. Озимого рапса намолочено 29,5 тыс. тонн при средней урожайности 27,1 ц/га, которая тоже выше, чем в прошлом году. Достижению показателей способствовала не только погода, но и высокая интенсивность уборочной кампании, грамотный подход при использовании посевного материала

Объем поддержки сельского хозяйства Адыгеи в 2025 году составит 729 млн рублей, это на 45% больше, чем в предыдущем году. Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор.