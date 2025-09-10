Европейский союз указал, что не использует тарифы в качестве санкционного инструмента, передает газета со ссылкой на двух чиновников блока

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Европейский союз фактически отклонил просьбу президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на некоторые товары из Китая и Индии, утверждая, что блок не использует тарифы в качестве санкционного инструмента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников ЕС.

По данным издания, Трамп озвучил свою просьбу 9 сентября, подключившись к встрече чиновников США и ЕС по санкциям в Вашингтоне. Целью американского президента было усилить давление на Россию, ограничив закупки Индией российской нефти и поддержку российской экономики со стороны Китая.

ЕС готовит свой 19-й пакет санкций против России. Ожидается, что он будет нацелен на некоторые иностранные компании, которые, по версии сообщества, якобы "помогают Москве". Однако, по словам дипломатов, блок вряд ли пойдет на дальнейшие ограничения закупок нефти или газа из-за политических разногласий внутри союза.

Ранее Financial Times сообщала, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. В статье говорится, что чиновники и дипломаты ЕС начали 7 сентября переговоры по поводу включения подобных рестрикций в новый пакет санкций. Как сообщили три источника газеты, в ходе предварительных обсуждений многократно поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях в отношении Китая.