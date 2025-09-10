Анохин: Смоленская область занимает первое место в РФ по посевной площади льна

Региону помогают белорусские коллеги

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Смоленская область в 2024 году увеличила посевные площади льна на 40 процентов, регион занимает первое место в России по данному показателю. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Начали возрождать и развивать нашу основную историческую компетенцию - лен. Сейчас это очень востребованный, хороший экспортный продукт. Мы занимаем первое место в России по посевной площади и по переработке. Цифры говорят сами за себя: за 2024 год мы на 40 процентов приросли, за начало 2025 года - еще 17 процентов, и по переработке тоже порядка 70 процентов мы приросли", - сказал Анохин.

Губернатор отметил, что региону помогают белорусские коллеги - созданы совместные предприятия. "Мы сейчас с ними не только в льнообработке и переработке и в посевных площадях работаем, но еще учреждаем совместные селекционно-семеноводческие центры, потому что сырье у нас было привозное. Хотим вывести собственные сорта", - сообщил Анохин.