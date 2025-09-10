Кредитный рейтинг государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обусловлен очень высокой системной значимостью корпорации для государства, сообщает пресс-служба агентства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кредитный рейтинг Росатома от агентства АКРА подтвержден на уровне AAA(RU), прогноз "Стабильный". Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Кредитный рейтинг государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обусловлен очень высокой системной значимостью корпорации для государства и ее очень сильными связями с ним. Рейтинг подтвержден на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации с учетом очень высокой оценки степени поддержки со стороны государства и высокой оценки зависимости от однородных факторов риска", - говорится в пресс-релизе, распространенном агентством.

Очень сильная оценка бизнес-профиля базируется на крайне низких рисках поставщиков, очень низких ценовых и сбытовых рисках, а также на высоком качестве основных средств, отмечается в релизе АКРА. Дополнительную поддержку оценке бизнес-профиля оказывают очень сильная рыночная позиция и очень высокая географическая диверсификация бизнеса. Среди факторов финансового риск-профиля агентство выделяет очень крупный размер и очень высокую рентабельность бизнеса.

В рамках рейтингового анализа для оценки финансовых и операционных показателей корпорации использовались данные финансовой отчетности АО "Атомэнергопром" (рейтинг АКРА - AAA(RU), прогноз "Стабильный"), которое консолидирует большинство гражданских активов Росатома и на которое приходится более 80% выручки госкорпорации.