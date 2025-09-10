По словам главы министерства Антона Алиханова, научно-технический совет одобрил восемь тематик по наиболее перспективным типам беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ видит потенциал в применении беспилотников в сельском и лесном хозяйствах, строительстве, а также в сфере безопасности. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов.

"Видим большой потенциал использования БАС в сельском и лесном хозяйствах, строительстве, в сфере безопасности. Результаты этой работы опубликованы на ГИСПе (платформа Государственной информационной системы промышленности - прим. ТАСС), где можно увидеть преимущества беспилотников по сравнению с традиционными видами работ. На данный момент для всеобщего доступа размещено 24 сценария, еще 16 опубликуем до конца года", - сказал Алиханов, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга по итогам заседания комиссии Госсовета по промышленности.

Как отметил министр, научно-технический совет одобрил восемь тематик по наиболее перспективным типам БАС. По итогам выполнения НИОКР планируется создать линейку беспилотников с максимальной взлетной массой от 1,6 кг до 3,8 тонны, а также более 60 проектов по созданию комплектующих изделий, узлов и агрегатов.

"Дальнейшему развитию и масштабированию отрасли будут способствовать налоговая льгота в виде нулевой ставки НДС. Она вступит в силу с 1 октября и распространяется на комплектующие и беспилотники взлетной массой от 150 г до 30 кг, произведенные на территории ЕАЭС. Мы будем отслеживать, чтобы все ведущие предприятия воспользовались этой возможностью", - заявил глава Минпромторга.

Как отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в 2024 году отечественные производители выпустили 16,4 тыс. гражданских дронов, что втрое больше, чем годом ранее. Сейчас, по его словам, в стране зарегистрировано более 134 тыс. таких аппаратов, ежегодный прирост составляет около 24 тыс.