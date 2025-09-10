Мероприятие позволит укрепить связь науки и производства и ускорить внедрение лучших практик

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Международная агропромышленная выставка-форум "Меновой двор", участниками которой стали компании из регионов России и шести иностранных государств, стартовала в Оренбурге. Об этом сообщили пресс-служба правительства региона.

"Участниками мероприятия стали 130 компаний из 15 регионов России и шести иностранных государств: Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Камерун", - сказано в сообщении.

Региональные власти напомнили, что Оренбуржье является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России, а выставка позволит укрепить связь науки и производства и ускорить внедрение лучших практик. Развитие отрасли происходит, в том числе, за счет 35 направлений государственной поддержки, размер которой в 2025 году превысил 3 млрд рублей.

"Наш регион - второе поле государства по сельхозугодьям и третье пахотное поле, лидер по выращиванию твердой пшеницы. На сегодня у нас намолочено 3,5 млн тонн зерна. Это почти на миллион больше, чем на эту же дату в прошлом году. <…> Оренбуржье - регион с огромным сельскохозяйственным, интеллектуальным и научным потенциалом. Мы видим свою задачу в том, чтобы реализовать его в полном объеме. Выставка играет в этом смысле для нас особую роль", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

В своем Telegram-канале Солнцев отметил, что на выставке провел встречи с генеральными консулами Китая, Ирана, Узбекистана в Казани. Глава региона отметил, что товарооборот с Китаем в 2025 году вырос на более чем 20%, а второе место по объему внешней торговли среди стран-партнеров Оренбуржья занимает Узбекистан.

"Мы уже сотрудничаем с шестью их регионами. Сегодня обсуждаем новые шаги - от поставок сырья для легкой промышленности до совместного участия в международных проектах. Вижу потенциал в развитии отношений с Ираном. Из Оренбуржья в Иран поставляем масла животного и растительного происхождения. Считаю, что сотрудничество можно продолжить и в сфере молочного производства", - уточнил Солнцев.