В Подмосковье потребление электроэнергии выросло на 8% за последние два года

В доме правительства Московской области состоялся межрегиональный энергетический форум "Решения для нового технологического уклада"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области отмечают постоянный рост объема энергопотребления в регионе, только за последние два года показатели выросли на 8%. Для гарантий предоставления надежного электроснабжения населению необходимо искать умные решения и модернизировать электросетевое хозяйство, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В среду в доме правительства Московской области состоялся межрегиональный энергетический форум "Решения для нового технологического уклада". Его участниками стали лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих компаний, научных центров, профильных вузов и техникумов из Москвы, Московской, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Мурманской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Открыли форум губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и гендиректор и председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

"Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий и так далее. Цель нашего форума - подготовить предложения, которые позволят еще более оперативно реагировать на аварию, если она есть. Сегодня в зале и те, кто производит датчики, и те, кто администрирует это, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Ну и, конечно, ключевое - это кадры. Их подготовка - одна из серьезных задач, которые перед нами стоят", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.

Там добавили, что за последние два года потребление электроэнергии в Московской области выросло на 8%, в том числе на 15% в жилом секторе и на 6% в промышленности. Около 80 тыс. новых объектов ежегодно подключаются к электрическим сетям Подмосковья. В летнее время рост мощности потребления составил 18%, а в зимнее - 8%.

Модернизация электросетей

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в регионе ведется работа в рамках соглашения между Минэнерго РФ, правительством Московской области и правительством Москвы о повышении надежности Московской энергетической системы. Объем инвестиций составит около 500 млрд рублей. 150 млрд из них будет направлено на модернизацию распределительного электросетевого комплекса Подмосковья. За 5 лет в планах построить и реконструировать 1,5 тыс. км воздушных и кабельных линий и 131 питающий центр.

Отмечается, что также одной из тем форума стало потребление электроэнергии коттеджами поселками и СНТ - на них приходится почти треть всего объема потребления ресурса. "Уже сейчас 60% сетей всех СНТ консолидированы - переданы в ведение сетевых организаций, что позволяет более качественно обслуживать сетевое хозяйство, чтобы, в том числе иметь возможность предотвратить возникновение аварийных ситуаций и оперативно реагировать на них. Эта работа будет продолжаться. Также регион готов рассматривать вопросы компенсации затрат на модернизацию изношенных сетей через регуляторные соглашения - договоры, которые устанавливают долгосрочные тарифы на электроэнергию в обмен на инвестиции в развитие инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе.