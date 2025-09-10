Ситуация с ценами на бензин в России

В обзоре рынка нефти и нефтепродуктов аналитической компании назвали причиной этого увеличение оптовых цен на бензин при стагнации розничных

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Розничные нефтяные компании столкнулись с отрицательной рентабельностью продаж на АЗС в августе 2025 года - средняя маржа составила минус 3,5 рубля за проданный литр топлива. По бензину АИ-95 убыток достиг 7 рублей за литр, тогда как по дизельному топливу была зафиксирована положительная маржа в 10,1 рубля за литр. Такие данные приводятся в обзоре рынка нефти и нефтепродуктов аналитической компании "Эйлер".

"Основная причина убытков АЗС - увеличение оптовых цен на бензин при стагнации розничных. Мы видим риски роста розничных цен, пока маржа АЗС находится в отрицательной зоне", - отметили эксперты.

Ситуация сложилась на фоне роста оптовых цен на бензин при стагнации розничных котировок. В августе оптовая стоимость АИ-95 увеличилась на 8% по сравнению с июлем, тогда как розничные цены практически не изменились. Это привело к сокращению валовой маржи АЗС до отрицательных значений.

Общая маржинальность переработки нефти в августе осталась на уровне июля, поскольку рост маржи на внутреннем рынке был нивелирован снижением рентабельности экспорта из-за падения внешних цен на дизель. Маржа интегрированных нефтяных компаний в августе сократилась на 3% из-за снижения маржи экспорта дизеля и розничных продаж бензина.

Отрицательная маржа АЗС наблюдается на фоне общего снижения EBITDA большинства нефтяных компаний. Лучшую динамику показала "Газпром нефть" благодаря максимальной в секторе доле бензина в структуре выпуска и ориентированности на внутренний рынок, добавили эксперты.