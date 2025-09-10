Сумма инвестиций в проект составила порядка 2 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Новый селекционно-семеноводческий центр "Агротек - Промцентр" запустили в эксплуатацию на Елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк". Об этом сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Запуск крупного селекционно-семеноводческого центра позволит обеспечить аграриев не только нашего региона, но и других субъектов высококачественным посевным материалом, значительно сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность России. Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", где сегодня формируется аграрный кластер - от производства семян до выпуска средств защиты растений", - сказал Артамонов.

По его словам, запуск нового центра является финальной стадией первой очереди строительства производственного комплекса группы компаний "Агротек". Сумма инвестиций в проект составила порядка 2 млрд рублей.

Селекционно-семеноводческий центр - центральное звено технологической цепочки производства семян полного цикла, готовых семян F1, элитных и репродукционных сортов, добавил губернатор. Проектная мощность комплекса составляет 30 тыс. тонн семян в год.

"Данный центр спроектирован и построен так, что с помощью дооснащения оборудованием он способен увеличить свою мощность в два раза. В планах компании — продолжить развитие комплекса и в период до 2029 года построить операционные хабы для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, цеха по обработке кукурузы, а также комплекс по производству удобрений. Дополнительные инвестиции составят 2,5 млрд рублей", - отметил Артамонов.

На данный момент на производстве трудоустроено 80 специалистов и работников лаборатории, для которых создано новое рабочее пространство, сообщил губернатор, отметив, что после расширения число сотрудников на предприятии будет увеличено.