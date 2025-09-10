Это позволит уже на первом этапе переселить в новые квартиры более 2 тыс. жителей региона, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. 1,3 млрд рублей из федерального бюджета получит Пермский край на расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Наш регион получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья. В рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" нам выделят 1,27 млрд рублей. Эти деньги позволят уже на первом этапе переселить в новые квартиры более двух тысяч жителей Прикамья, которые сейчас живут в домах, признанных аварийными после 2017 года", - сообщил Махонин.

По словам главы региона, работы по расселению таких аварийных домов начнутся уже в этом году. Всего же до 2031 года планируется переселить около 24 тыс. человек. За последние шесть лет в новое жилье в Пермском крае переехали уже более 55 тыс. жителей региона.