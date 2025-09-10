Основной объем по мясу крольчатины в регионе обеспечивает предприятие полного цикла "Кролъ и К"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. тонн крольчатины производят в Смоленской области, что обеспечивает региону лидерство по кролиководству в России. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"По сельскому хозяйству, Владимир Владимирович, могу сказать, что мы стараемся сейчас активно вводить поля в оборот, с чем у нас раньше была проблема. Мы сейчас заняли первое место в стране по кролиководству - более 4 тысяч тонн мяса", - сказал Анохин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, основной объем по мясу крольчатины в Смоленской области обеспечивает предприятие полного цикла "Кролъ и К". Комплекс включает в себя производство собственных кормов, выращивание животных до убоя, переработку и упаковку готовой продукции. Единовременно на предприятии предусмотрено содержание 400 тыс. кроликов, из них 34,5 тыс. голов - маточного поголовья. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей. "Также на предприятии налажен выпуск тушенки из мяса кроликов, которая на регулярной основе в составе гуманитарного груза направляется для нужд специальной военной операции", - уточнили в правительстве.