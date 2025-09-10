Годовая инфляция в России в августе составила 8,14%

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,4%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в августе 2025 года составила 8,14% против 8,79% в июле 2025 года. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,4%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,91% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - выросли на 9,79%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,42% в месячном выражении и на 3,87% в годовом. Услуги подешевели на 0,62% к июлю 2025 года и подорожали на 11,14% в годовом выражении.