Средние цены на бензин АИ-92 поднялись на 34 коп. и составили 59,35 руб. за литр

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 1 по 8 сентября 2025 года выросли на 34 коп. - до 62,61 руб. за один литр, дизель подорожал на 16 коп., до 71,73 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 34 коп. и составили 59,35 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 36 коп. - до 64,78 руб. за литр, АИ-98 - на 17 коп., до 85,04 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 16 коп., до - 71,73 руб. за литр.

За период с 2 по 8 сентября 2025 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 71 субъекте Российской Федерации, более всего в республиках Ингушетия (+6,1%) и Дагестан (+3,3%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Приморском крае (-0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 62,99 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,4 до 90,16 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 57,5 до 64,1 рубля, марки АИ-95 - от 62,2 до 68,45 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,7 до 90,04 рубля за литр.