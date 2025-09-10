С начала месяца потребительские цены выросли на 0,09%, с начала года - на 4,03%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 2 по 8 сентября 2025 года составила 0,10%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 26 августа по 1 сентября 2025 года - дефляция равнялась 0,08%.

С начала сентября потребительские цены в РФ выросли на 0,09%, с начала года - на 4,03%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 8 сентября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,31%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на сосиски, сардельки (+0,7%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,5%), свинину, вареные колбасы, гречневую крупу, ультрапастеризованное молоко и творог (+0,4%), говядину, мороженую рыбу, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб, сахар-песок и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,3%), мясо и яйца кур, пастеризованное молоко, маргарин, ржаной хлеб, печенье и черный чай (+0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, пшено, вермишель, овощные консервы для детского питания и водку (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2%, в том числе на столовую свеклу (-5,3%), картофель (-4,8%), морковь (-4,7%), белокочанную капусту (-4,2%), репчатый лук (-3,7%), яблоки (-2,9%). Цены выросли на помидоры (+2,8%), огурцы (+0,4%), бананы (+0,2%).

Цены снизились на сухие молочные смеси для детского питания (-0,4%), подсолнечное масло и поваренную соль (-0,3%), сметану (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+1,6%), валидол (+0,5%), активированный уголь (+0,2%), нимесулид, трекрезан и пенталгин (+0,1%). Снизились цены на ренгалин (-0,9%), метамизол натрия (отечественный анальгин), корвалол и лизобакт (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на хозяйственное мыло и стиральные порошки (+0,4%), пеленки для новорожденных и спички (+0,3%), гигиенические прокладки и туалетную бумагу (+0,2%), детские бумажные подгузники (+0,1%). Снизились цены на зубные пасты (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны (+1%), шампуни (+0,6%), мужские носки (+0,5%), легковые автомобили иностранной марки новые (+0,2%), сигареты с фильтром, детские джинсы и женские колготки (+0,1%). Снизились цены на новые отечественные легковые автомобили и спортивные детские костюмы (-0,2%), телевизоры, электропылесосы, доски обрезные, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, майки, мужские футболки, детские футболки, кроссовки для детей и взрослых (-0,1%).

Выросли цены на автомобильный бензин (+0,6%), дизельное топливо (+0,2%).

Услуги

Выросли цены на проживания в гостиницах категории четыре и пять звезд (+0,5%), гостиницах категории три звезды (+0,4%), гостиницах категории одна звезда или в мотелях (+0,2%), хостелах, а также путевок в дома отдыха и пансионаты (+0,1%).

Выросла плата за проезд в троллейбусе (+0,3%), трамвае (+0,2%) и городском автобусе (+0,1%).

Увеличились цены на мойку легкового автомобиля (+0,3%), восстановление зуба пломбой (+0,2%) и модельные стрижки (+0,1%).

Снизилась средняя стоимость проживания в гостиницах категории "две звезды" (-0,4%) и путевок в санатории (-0,1%).