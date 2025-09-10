Сооснователь корпорации заработал за год больше всех в рейтинге самых богатых людей мира

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Сооснователь американской корпорации Oracle Ларри Эллисон заработал в годовом выражении больше всех в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Эллисон за 12 месяцев заработал порядка $103 млрд. За ним идут сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг ($61,5 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($41,7 млрд). При этом Эллисон остается на втором месте богатейших людей мира.

Илон Маск в годовом исчислении потерял больше всех в рейтинге - $48,8 млрд, но это не помешало ему сохранить статус самого богатого человека в мире.

По информации журнала Forbes, в среду акции Oracle подскочили на 38% и достигли около $334 за акцию, в результате чего капитализация корпорации выросла до $940 млрд. Это крупнейший скачок акций Oracle с 1999 года.

Агентство Bloomberg ежедневно обновляет индекс богатейших людей в мире по итогам и на основе биржевых торгов.