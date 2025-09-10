Всего с 2023 по 2025 год за счет средств Фонда развития промышленности было профинансировано 11 проектов на общую сумму 425,5 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров обсудил с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе и работу регионального фонда развития промышленности, говорится в сообщении кабмина.

"Первый вице-премьер Денис Мантуров встретился в Москве с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и обсудил реализацию ключевых инвестиционных проектов в регионе. Денис Мантуров и Владимир Сальдо также обсудили работу регионального фонда развития промышленности. В текущем году ФРП Херсонской области был докапитализирован почти на 650 млн рублей в рамках программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня капитализация Фонда развития промышленности Херсонской области составляет 1,4 млрд рублей. Всего с 2023 по 2025 год за счет его средств было профинансировано 11 проектов на общую сумму 425,5 млн рублей.