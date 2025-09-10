Российский рынок акций закрылся в красной зоне

Курс юаня вырос до 11,917 рубля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,74% - до 2 914,26 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 2,7% - до 1 081,07 пункта.

Курс юаня вырос на 13,9 копейки - до 11,917 рубля.

"Индекс Мосбиржи провел среду в осторожных настроениях, курсируя над 2 900 пунктов. Это связано как с тревожными новостными поводами - с утра приходили сообщения о падении неизвестных БПЛА в Польше, так и с ожиданием сегодняшней вечерней публикации Росстата по инфляции", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста фондового рынка стали акции МКБ (+2,7%), "Фармсинтеза" (+2,59%), "Соллерса" (+2,21%), ТМК (+1,90%) и "Лукойла" (+0,96%). В минусе финишировали бумаги "Газпрома" (-1,89%), ММК (-1,82%), НЛМК (-1,78%) и "Камаза" (-1,66%), уточняет аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 11 сентября - 83,5-85,5 рубля и 11,7-12,2 рубля соответственно. Индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2 850-2 950 пунктов.