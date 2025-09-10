По информации Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, объем внутренних затрат на ИР малых предприятий в 2024 году составил 59,7 млрд рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число малых предприятий, выполняющих научные исследования и технологические разработки (ИР), в России в 2024 году составило 1 020 и возросло за год почти на 200, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Таковы результаты анализа Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики на основе данных Росстата.

"Малые предприятия являются важной составляющей научно-технического комплекса страны. В 2024 году число таких организаций, выполнявших ИР, составило 1 020 ед., что почти на 200 ед. больше, чем годом ранее. Большинство из них находятся в Москве (462 ед., 45,3% от общего числа) и Санкт-Петербурге (113 ед., 11,1%)", - говорится в отчете.

Около половины предприятий, выполнявших ИР (48,4%), - это научные организации, для которых данный вид деятельности является основным. Также 24,2% занято в сфере обрабатывающих производств, преимущественно (9,3%) в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, 14,8% осуществляют деятельность в области информации и связи, в основном это разработка программного обеспечения и консультационные услуги в данной области.

Численность работников, выполнявших ИР на малых предприятиях (без совместителей и работавших по договорам), на конец 2024 года составила 24,2 тыс. чел. (3,6% в сравнении с численностью научного персонала в средних и крупных организациях). По сравнению с 2023 году численность работников, выполнявших ИР на малых предприятиях, увеличилась на 20,1% (+4,1 тыс. чел.)

Объем внутренних затрат на ИР малых предприятий в 2024 году составил 59,7 млрд рублей. (3,2% в сравнении с аналогичным показателем по крупным и средним организациям). В текущих ценах затраты на науку за год выросли на 13,9 млрд руб., в постоянных - на 19,2%. Основными источниками выступают преимущественно собственные средства организаций (52,6%), а 27% приходятся на средства бюджетов всех уровней.

"Уверенный рост доли малых предприятий, выполняющих исследования и разработки, свидетельствует о формировании в России развитой экосистемы технологического предпринимательства. Минобрнауки России активно участвует в ее формировании через федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", центры трансфера технологий и другие инструменты, стимулирующие внедрение инновационных разработок. Мы ориентируем университеты и научные организации на более тесную работу с заказчиком", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки.