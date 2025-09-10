По данным агентства, к 17:10 мск состояние сооснователя корпорации выросло на $101 млрд, достигнув $393 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Сооснователь американской корпорации Oracle Ларри Эллисон признан самым состоятельным человеком в мире, обогнав Илона Маска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, по состоянию на 10:10 по местному времени (17:10 мск) состояние Эллисона выросло на $101 млрд, достигнув $393 млрд. Этому предшествовала публикация квартального отчета корпорации. По оценке агентства, это самый крупный прирост за сутки.

81-летний Эллисон также является председателем совета директоров и главным техническим директором Oracle.

По данным Нью-Йоркской фондовой биржи на 19:47 мск, котировки акций Oracle выросли на 40,01%, до $338,13. Если этот темп сохранится до закрытия торгов, то это превысит показатель 1999 года. 16 июня 1999 года ценные бумаги компании в пике продемонстрировали подъем на 32,8%, до $8,34. По итогам торгов того дня акции выросли на 31,09%, до $8,23. Максимальный дневной рост был зафиксирован 23 декабря 1992 года. Тогда ценные бумаги компании в максимуме за торговый день подорожали на 44,52%, до $0,6914.