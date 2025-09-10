WSJ: OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 млрд

Сумма контракта намного превышает текущую выручку OpenAI и является одной из крупнейших когда-либо совершенных сделок в области облачных вычислений

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американский разработчик ChatGPT OpenAI заключил сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта (ИИ) на сумму $300 млрд сроком на пять лет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их информации, большая часть новых доходов Oracle связана с прибылью от сделки с OpenAI. Сумма контракта намного превышает текущую выручку OpenAI и является одной из крупнейших когда-либо совершенных сделок в области облачных вычислений. Отмечается, что для работы такого центра обработки данных понадобится мощность в 4,5 гигаватт, что эквивалентно потреблению энергии около 4 млн домов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон на фоне стремительного роста акций компании впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав предпринимателя Илона Маска. Причиной роста стал финансовый отчет компании за первый квартал 2026 финансового года. Согласно ему, выручка Oracle выросла на 12% и составила $14,9 млрд, а объем будущих обязательств (RPO) вырос на 359%, достигнув $455 млрд. В компании объяснили результаты заключением нескольких многомиллиардных контрактов на обучение ИИ в облаке Oracle.