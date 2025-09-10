В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона полагают, что потенциальная сделка расширит возможности финской стороны "по реагированию на нынешние и будущие угрозы"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 средней дальности класса воздух - воздух и сопутствующего материально-технического обеспечения за $1,07 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Финляндии ранее запросили у США 405 ракет этого типа и различные связанные с ними системы.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит оборону союзника по НАТО". В агентстве полагают, что потенциальная сделка "расширит возможности Финляндии по реагированию на нынешние и будущие угрозы".

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.