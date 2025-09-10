В США заявили, что хотят заменить Россию на энергетическом рынке Европы

Глава американского Министерства энергетики Крис Райт указал, что в европейских странах намерены к концу 2026 года полностью отказаться от закупок российского газа

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают заместить российские поставки газа в Европу, а также поставлять на континент нефть и строить атомные реакторы. Об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

"Есть повышенный запрос [в Европе] на то, чтобы США завершили замещение российского газа, - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов. И в конечном итоге мы собираемся доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы".

По словам Райта, в Европе намерены к концу 2026 года полностью отказаться от закупок российского газа. "Как только наступит 1 января 2027 года, российский газ поступать [в Европу] не будет", - заявил он.

Еврокомиссия весной представила план полного запрета странам ЕС покупать российскую нефть и газ уже к концу 2027 года. Запрет должен будет действовать и после завершения конфликта на Украине. В настоящее время Еврокомиссия готовит аналогичный план запрета российских атомных технологий и атомного топлива, который ожидается в октябре.