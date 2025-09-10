В документе прописано межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Росавиация и Минтранс разработали регламент взаимодействия во время введения временного запрета на использование воздушного пространства, сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Совместно с Минтрансом мы разработали регламент взаимодействия в случае введения запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Как отметил Ядров, в периоды длительных ограничений авиапассажирам активно помогают РЖД, назначая дополнительные поезда. Также много помогает Москва, обеспечивая автотранспортом и необходимым питанием. "Сами аэропорты тоже делают многое. Министр (глава Минтранса Андрей Никитин - прим. ТАСС) уже не раз говорил: от воды до матрасов, до размещения, организации штабов для разъяснительной работы с пассажирами", - добавил он.

Кроме того, Росавиация донастраивает работу с Минобороны РФ, рассказал Ядров. "Частично осуществляем донастройку работы с коллегами из Минобороны, что позволило более гибко вводить соответствующие ограничения", - уточнил он.

В июле сообщалось, что глава Минтранса направил предложения по взаимодействию в период ограничений в аэропортах, ведомства обсудят предложения министерства.

Ранее Никитин сообщал журналистам, что проблемы, связанные с ограничениями в российских аэропортах, являются приоритетными, их решением уже занимаются. По его словам, Росавиация также подготовила ряд предложений, направленных на минимизацию неудобств при ограничениях. Никитин подчеркивал, что последствия должны быть прогнозируемыми для обеспечения максимального комфорта для пассажиров.