ПРАГА, 10 сентября. /ТАСС/. Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka поставит для нужд национальной армии стрелковое оружие на сумму 4,26 млрд крон (около €174 млн). Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Согласно заключенному контракту, армия получит винтовки CZ BREN 2, гранатометы и пистолеты, включая комплектующие принадлежности к оружию. Заказ оформлен как рамочное соглашение, исходя из которого вооружение будет закупаться в соответствии с реальными потребностями вооруженный сил республики.

Портал также проинформировал, что в четверг будет заключено соглашение о закупке для чешской армии 44 немецких танков Leopard 2A8, которое должно предусматривать положение о сотрудничестве чешских компаний с производителем этой военной техники.

Чешские СМИ проинформировали ранее, что для национальной армии будут приобретены командно-штабные и боевые танки. Их стоимость составит примерно €1,4 млрд. Республика присоединится к рамочному соглашению о закупке танков между Министерством обороны ФРГ и их производителем - компанией KNDS. Совместная закупка обеспечит значительное понижение стоимости контрактов.

Первые танки Leopard 2A8 должны поступить в республику в 2028 году. Завершение поставок предполагается к 2031 году.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала проинформировал ранее, что республика планирует в общей сложности закупить до 77 танков Leopard 2A8 в шести модификациях на общую сумму 52,1 млрд крон (приблизительно €2 млрд).