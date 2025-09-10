"МойСклад": доля безналичных оплат в традиционном ретейле достигла 87%

Три года назад только 77% покупок оплачивались картой или через смартфон, говорится в исследовании аналитического центра ERP-системы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доля безналичных оплат в традиционном ретейле в 2025 году достигла 87%. К таким выводам пришли авторы исследования аналитического центра ERP-системы "МойСклад", оценив изменения доли безналичных расчетов в офлайн-рознице за последние три года. В основе исследования - анализ данных более 10 тыс. компаний-клиентов этого сервиса. Материал есть в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, доля безналичных платежей стабильно растет с 2022 года. Если три года назад лишь 77% покупок оплачивались картой или через смартфон, то в 2025 году этот показатель достиг 87%. Таким образом, прирост за три года составил 10 процентных пунктов. Авторы отмечают, что современный покупатель все чаще делает осознанный выбор в пользу безналичного расчета. Это обусловлено стремлением к скорости и удобству - оплата одним касанием занимает секунды, а также популярностью кешбэка и других бонусных программ, которые предлагают банки.

"Тот факт, что доля безналичных платежей в офлайне приближается к 90 [%], - это знаковое событие для всей ретейл-индустрии. Мы наблюдаем финальный этап трансформации платежных привычек. Наличные деньги окончательно перешли в разряд "запасного" варианта. Для бизнеса этот тренд создает новые вызовы и возможности: как минимум, нужно обеспечивать бесперебойную работу онлайн-касс и эквайринга, а как максимум - интегрировать свои системы с платформами банков для запуска персональных программ лояльности. Скорость расчета и удобство покупателя становятся ключевым конкурентным преимуществом на точке продаж", - отметил генеральный директор облачной ERP для малого и среднего бизнеса "МойСклад" Аскар Рахимбердиев.

О сервисе "МойСклад"

ERP-сервис "МойСклад" помогает малому и среднему бизнесу продавать на маркетплейсах, в интернет-магазинах, офлайне и опте. МойСклад работает с малым и средним бизнесом более 18 лет и знает все типичные боли предпринимателей. Сервис используют более 50 тыс. компаний в 50 странах.