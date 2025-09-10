Депутат отметил, что при использовании этого механизма необходимо определиться с конкретной задачей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. При реализации проектов создания новых городов на территории России может быть использован экспериментально-правовой режим (ЭПР). Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

"Сегодня просто обсуждаем совместно с коллегами из министерств. Один из важных инструментов поддержки подобных проектов новых городов может стать использование механизма экспериментального правового режима. Механизм сегодня достаточно неплохо зарекомендовал себя в тех отраслях, где он применяется - в беспилотниках, например, в сфере транспорта. В дальнейшем совершенствование этого механизма может стать его применение в рамках проектов по развитию городской среды", - сказал депутат.

Он добавил, что необходимо при этом определиться с конкретной задачей при использовании этого механизма.

"Мы сегодня обсуждаем применение этого механизма как правового режима, который позволит в более быстром темпе согласовывать документы строительного характера, возможно, с использованием новых технологий, связанных с городским хозяйством или с городским управлением без необходимости лишних согласований, - уточнил собеседник агентства. - До конца этого года мы должны выйти на конкретные законодательные инициативы".