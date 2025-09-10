Это будет способствовать выполнению международных обязательств России в части надзора за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС, отметили в Торгово-промышленной палате

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палаты (ТПП) поддерживает проект закона о новом виде госконтроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, разработанный Минпромторгом, говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина в адрес первого вице-премьера Дениса Мантурова (есть в распоряжении ТАСС).

В письме указывается, что это будет способствовать выполнению международных обязательств РФ в части надзора за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС и поможет гармонизации законодательства между странами союза.

"Реализация закона позволит существенно сократить объем опасной продукции на рынке РФ, его реализацию планируется осуществлять силами Росстандарта с привлечением подведомственных региональных центров стандартизации и метрологии", - отметил Катырин.

ТПП поддерживает законопроект и готова принять участие в дальнейшей работе по его реализации, подчеркивается в письме.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг предложил наделить федеральное агентство по техническому регулированию (Росстандарт) функцией государственного контроля над качеством промышленной продукции. Соответствующие поправки планируется внести в закон "О промышленной политике". Согласно проекту, надзорный орган будет следить за соблюдением производителями обязательных технических требований, предъявленных к их товарам. Перечень контролируемой продукции определит правительство. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.