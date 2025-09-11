Среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольшее количество таких кредитов в августе было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество выданных в РФ потребительских кредитов в августе 2025 года сократилось на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По сравнению с июлем этого года число выданных потребкредитов, наоборот, увеличилось - на 2,4%.

Объем выданных потребкредитов в августе вырос на 10,7% по сравнению с июлем и сократился на 32,4% в годовом выражении, составив 331,6 млрд рублей.

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольшее количество выданных потребкредитов в августе было отмечено в Москве (111,4 тыс.), Московской области (97,7 тыс.), Краснодарском крае (65 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (58,4 тыс.) и Свердловской (55,3 тыс.) областях.

Наиболее значительный рост числа выданных потребкредитов был зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (+12,4%), Санкт-Петербурге (+9,3%), Москве (+5,6%), а также в Ленинградской области (+5,3%) и Красноярском крае (+4,8%). Заметнее всего показатель снизился в Приморском крае (-3,4%), Саратовской (-1,7%), Воронежской (-1,5%), Ростовской (-1,1%) и Белгородской (-1,1%) областях, а также в Хабаровском крае (-1,1%).

"Плавный рост выдачи потребительских кредитов наблюдается четыре последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2-1,6 млн в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. Одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в августе 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения - средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась на 3,1 процентного пункта", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.