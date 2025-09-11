Российский газ будут использовать для отопления в юрточных районах Улан-Батора

Жители столицы Монголии с газовыми обогревателями получат стимулирующие выплаты

УЛАН-БАТОР, 11 сентября. /ТАСС/. Поэтапный переход на российский газ начнется в части юрточных районов монгольской столицы в новом отопительном сезоне, который cтартует 15 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в столичном департаменте по контролю за атмосферным воздухом и загрязнением окружающей среды.

"С 15 сентября - начала отопительного сезона стартует поэтапный переход на отопление частного сектора российским газом. Пока на него перейдут 5 тыс. домохозяйств в юрточных районах. Их жители, использующие газовые обогреватели с 15 сентября по 15 мая, получат стимулирующие выплаты в размере около 900 тыс. тугриков (более $250)", - рассказали в контролирующем ведомстве.

По его информации, на 171 976 домохозяйств в юрточных районах приходится 55,6% загрязнения воздуха в Улан-Баторе. Использование газа снизит смог на 10-12%. Также в наступающем отопительном сезоне в столице полностью откажутся от отопления сырым углем и перейдут на брикеты из полукоксового топлива.

"Исследование этих брикетов в институте химии Монгольской академии наук и лабораториях Китая, России и Южной Кореи показало, что их сжигание снизит загрязнение воздуха на 45-50%. Предприятиям, использующим сырой уголь, дано время для модернизации котлов и перехода на отопление газом, полукоксовым топливом и электричеством", - добавили в департаменте.

Одна из самых грязных столиц в мире

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в мэрии города о том, что в трех районах Улан-Батора установят станции по заправке газом, на которых можно обменять использованные баллоны на новые. Планируется, что в 2026 году 50-55 тыс. домохозяйств и к 2028 году весь жилой сектор Улан-Батора будет использовать газ и возобновляемые источники энергии, отказавшись от использования угля.

В столице Монголии проживает почти половина населения страны. Прирост жителей в Улан-Баторе с 2001 года составляет примерно 68 тыс. человек в год, в основном за счет сельчан. Они создают неофициальные поселения, устанавливая юрты в неприспособленных местах, без коммунальных удобств.

На сегодня в юрточных кварталах столицы проживает 46% горожан, что ведет к тому, что уровень загрязнения воздуха от продуктов сжигания сырого угля, топливных брикетов и подручных материалов в 8-14 раз выше рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. По ее оценкам, Улан-Батор входит в десятку городов с самым грязным воздухом, являясь при этом самой холодной столицей в мире.

Отопительный сезон в Монголии в силу резко континентального климата начинается в сентябре и завершается в мае. Температура зимой нередко опускается ниже минус 30 градусов.