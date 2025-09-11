Более 20 изделий отправили в различные подразделения в зону СВО для испытаний

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские конструкторы разработали акустический детектор дронов, работающий в связке со смартфоном. Изделие может обнаруживать разведывательные квадрокоптеры и FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, на что неспособны остальные детекторы, сообщил ТАСС представитель учебного центра "Победитель", разработавшего детектор.

"Мы сейчас пока сосредоточены только на одном типе сигнала - это беспилотники класса Mavic или FPV-дроны. Детектор состоит всего лишь из двух частей: обычный смартфон на операционной системе Android и подключенный к нему микрофон, который мы специально разрабатывали именно для таких задач. Ну и, соответственно, он у нас детектирует и дроны на оптоволокне. Мы специально именно из-за этого начали разрабатывать аудиодетектор, потому что еще несколько лет назад увидели, что могут возникнуть дроны на оптоволокне", - рассказал собеседник агентства.

Подавляющее большинство детекторов дронов, используемых сейчас, работает по принципу пеленгации каналов видеосвязи или управления дронов, соответственно, обнаруживает только дроны на радиоуправлении и не видит дроны, работающие на оптоволокне.

Представитель компании добавил, что для работы микрофона разработано специальное приложение. Микрофон всенаправленный, следовательно, приложение не показывает направление, откуда летит дрон. Однако, несколько микрофонов можно объединить в сеть, и в таком случае примерное направление подлетающего к сети детекторов дрона уже будет известно.

Также детектор пока не может отличить звук работы винтов дронов типа Mavic от FPV-дронов, но разработчик планирует устранить эту недоработку, а также расширить возможности своего устройства для обнаружения крупных гексакоптеров типа "Баба-яга" и дронов самолетного типа.

Более 20 детекторов отправлены разработчиками в различные подразделения в зону СВО для испытаний. Детектор может работать при умеренном ветре, но, по словам разработчиков, пока не работает вынесенным на крышу машины при скорости выше 20 км/ч. При ветре до 5 м/с детектор обнаруживает легкие FPV-дроны и Mavic на высоте в 50 м на дальности около 140 м зависший и 250 м в движении. При ветре свыше 10 м в секунду дрон, летящий на высоте 50 м в движении, определяется со 100 м, а зависший с 70 м. Дальность детектирования тяжелых FPV-дронов с нагрузкой возрастает в полтора-два раза.