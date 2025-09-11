Загрузка у некоторых отелей упала на 5-7%, сообщил председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Отельеры оценивают летний сезон 2025 года в Сочи как сложный, загрузка у ряда объектов размещения упала на 5-7%, сообщил ТАСС председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. На ситуацию оказали влияние высокие цены на авиабилеты, укрепление рубля и холодная погода в июне.

"Большинство объектов размещения и предприятий курортной индустрии Сочи [по итогам летнего сезона] фиксирует спад, причем достаточно серьезный. У ряда отелей загрузка упала на 5-7%, у других спад по деньгам - на 15-18% в сравнении с прошлым годом. У кого-то спад и по загрузке, и по деньгам. Поэтому на самом деле сезон в Сочи был действительно сложным", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такая тенденция обусловлена несколькими факторами, среди которых продержавшаяся до 8 июля холодная погода на курорте и высокие цены на авиабилеты. Также на турпотоке в Сочи отразилось укрепление рубля: порядка 5-7% отдыхающих предпочли отдыху на побережье Черного моря поездки за границу. И это несмотря на то что, например, в Египте и ОАЭ в настоящий момент низкий сезон, а не высокий, как в Сочи. Еще часть туристов перенесла отдых с лета на осень и межсезонье, добавил Богданов.

Он обратил внимание, что у средств размещения в высоком сезоне 2025 года на фоне падения доходов выросли расходы. "Курортный сбор платили туристы, а турналог платят отели. А с 1 января он должен вырасти в два раза, на 100%. Мы, скорее всего, будем ходатайствовать об отмене или сдвиге этого срока, потому что это не вовремя", - считает эксперт.

Реакция отельеров на вызовы

В курортном сезоне 2025 года в Сочи и на прилегающей к ней федеральной территории Сириус открылись новые объекты размещения - пятизвездочный отель "Мантера суприм", элитный комплекс апартаментов "Марина гарден" и гостиничный комплекс "Гранд каскад". При этом, как подчеркнул собеседник агентства, поток туристов в Сочи не увеличился, загрузка у всех средств размещения "неидеальная". По словам Богданова, отельеры в текущих условиях старались сохранить уровень сервиса: появились новые услуги для детей, старшего поколения и туристов с домашними питомцами.

"Сезон непростой, но мы лето отстояли и выдержим осень. И мы всегда приглашаем отдохнуть в Сочи, на юг России, к нашим соседям в Республику Абхазия. Там тоже есть много хороших предложений, чтобы каждый гражданин России хотя бы раз в год обязательно успел побывать на юге, отдохнуть и восстановить силы. Это очень важно для всей страны", - заключил он.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек. Летом гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярны горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.