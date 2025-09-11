Среди них преобладают сотрудники посольств ближневосточных стран, представители азиатского бизнеса и профессиональные спортсмены

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Среди иностранцев, арендующих элитное жилье в Москве в 2025 году, преобладают сотрудники посольств ближневосточных стран, представители азиатского бизнеса и профессиональные спортсмены. Об этом рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Доля иностранных арендаторов составляет около 10-15% (в общем объеме арендаторов элитного жилья - прим. ТАСС). Чаще всего это сотрудники посольств - в частности, Египта и ОАЭ, реже - Пакистана и других стран-партнеров РФ. Встречаются арендаторы из Южной Кореи, но такие сделки единичны. Отдельное направление - профессиональные спортсмены. Московские клубы, такие как ЦСКА и "Динамо", приглашают игроков из разных стран и арендуют для них квартиры в сегменте бизнес- и премиум-" - рассказала ТАСС руководитель департамента аренды агентства Whitewill Анна Борисенко.

Говоря об экспатах в элитной аренде, стоит отметить существенный рост представителей Китая среди арендаторов, а также качество и бюджет их запросов, рассказала в беседе с ТАСС генеральный директор агентства "Intermark Аренда" Елена Куликова. "Появилось больше деловой аудитории из КНР - арендаторов, которые привыкли к комфортным условиям проживания", - рассказала эксперт. Среди арендаторов высокобюджетного жилья из других стран Куликова отметила государста Ближнего Востока, но их доля не столь высока и в основном представлена дипломатами. В небольшом количестве встречаются представители Индии, но чаще это длительная сезонная аренда в связи с дипломатическими визитами, добавила она.

Если говорить о портрете арендаторов элитного жилья в Москве в целом, в первую очередь, это - владельцы бизнесов и топ-менеджеры крупных компаний, отметила Куликова. В последние два года произошло практически полное замещение арендаторов среди топ-менеджмента компаний на россиян, сказала она. В том числе это отражается на потоке из регионов, но за год доля региональных арендаторов практически не изменилась.