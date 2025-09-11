Речь идет о Niva Travel, Lada Largus и Lada Granta

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Самыми востребованными подержанными автомобилями отечественного производства по итогам августа 2025 года в России стали модели Niva Travel, Lada Largus и Lada Granta. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру бизнес", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"В августе среди автомобилей отечественного производства самыми востребованными оказались Niva Travel, Lada Largus и Lada Granta", - сказано в исследовании.

Лидером спроса по итогам августа стал седан Skoda Rapid 2015 года с пробегом 138 тыс. км, который владелец выставил за 700 тыс. рублей. Объявление продержалось всего один день, но за это время продавец получил 60 звонков от заинтересованных покупателей.

На втором месте оказался хэтчбек Renault Sandero 2019 года с пробегом 10,5 тыс. км, оцененный в 1,1 млн рублей. Машина также была продана за один день, успев собрать 56 звонков.

Замыкает тройку лидеров немецкий Mercedes GLC 2015 года с пробегом 24 тыс. км, который предлагали за 2,5 млн рублей. На продажу кроссовера потребовалось два дня, за которые поступило 50 телефонных обращений.

"В целом быстрее других в августе продавались автомобили Renault, Hyundai, Skoda, Kia, Volkswagen, Lada, Mercedes, Audi, Nissan, BMW. Среди всех популярных объявлений эти бренды оставались в продаже не более двух дней", - отмечается в исследовании.