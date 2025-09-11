В госкорпорации пояснили, что "Двина-100М" осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных БПЛА, а также глобальных навигационных спутниковых систем при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" начал поставку систем подавления беспилотников "Двина-100М", созданных с учетом новых угроз, связанных с эволюцией БПЛА. Об этом сообщили в Ростехе.

"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" начал поставку систем подавления беспилотников "Двина-100М". Устройство создано с учетом новых угроз, связанных с эволюцией БПЛА, и предназначено для защиты крупных производственных предприятий и объектов критической инфраструктуры, например, аэропортов или железнодорожных станций. Изделие способно противостоять рою дронов и создает купол безопасности в несколько сот метров над охраняемым объектом", - говорится в сообщении.

В госкорпорации пояснили, что "Двина-100М" осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных БПЛА, а также глобальных навигационных спутниковых систем при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов. Устройство работает в широком диапазоне частот, а также обладает рядом фиксированных и перестраиваемых диапазонов постановки помех. "Двина-100М", отметили в Ростехе, способна подавлять в том числе беспилотники, использующие псевдослучайную перестройку рабочей частоты.

"Противоправное применение БПЛА приобретает новые формы и методы, в том числе за счет расширения частотного диапазона и управления по каналам сотовой связи и GPS. Для противодействия таким беспилотникам мы постоянно проводим модернизацию систем их подавления за счет расширения диапазона частот, увеличения спектральной плотности сигнала и улучшения других важных параметров. На сегодня "Двина-100М" - одна из самых современных систем подавления, которая эффективно противостоит вражеским БПЛА", - рассказали в холдинге "Росэл".

В Ростехе добавили, что изделие эффективно работает в комплексе со специализированными средствами радиомониторинга, с помощью которых получает информацию о характеристиках сигналов и формирует в отмет помехи именно на этой частоте. Такая работа, пояснили в госкорпорации, лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные. "Это делает систему универсальной против одиночных и многочисленных целей, а также сложных устройств с комбинированным каналом управления", - подчеркнули в Ростехе.

Система подавления прошла все необходимые испытания и подтвердила заявленные тактико-технические характеристики. Производством изделий занимается компания "Нацинфобез" (входит в "Росэл"). Предприятие специализируется на создании комплексных решений по защите воздушного пространства от беспилотников.