В бюджет Москвы малый и средний бизнес заплатил более 700 млрд рублей за полгода

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Малый и средний бизнес столицы в I полугодии 2025 года перечислил в бюджет города более 700 млрд рублей. Доля платежей в бюджет от субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в налоговых и неналоговых доходах города за эти шесть месяцев составила 28%, сообщила ТАСС руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Поступления от малого и среднего бизнеса - важный фактор в обеспечении диверсификации доходов столицы. Субъекты МСП менее зависимы от внешних ограничений, чем крупные корпорации, формируют устойчивый спрос на рабочую силу на рынке труда, осваивают перспективные производственные и потребительские ниши, выступают разработчиками инноваций. Кроме этого, они помогают развивать городские районы, формировать комфортную среду за счет открытия небольших производств, поддержки локального спроса на малые форматы ретейла, бытовые услуги, общепит", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что объем поступлений от субъектов МСП в бюджет города за январь-июнь 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года увеличился почти на 43 млрд рублей или более чем на 6,4%. В абсолютном выражении это более 704 млрд рублей. На долю предпринимателей приходится 19% от всех платежей по налогу на прибыль организаций и более 27% по НДФЛ.

"Малый и средний бизнес Москвы представлен во всех ключевых отраслях экономики столицы. В структуре доходов города от субъектов МСП, без учета индивидуальных предпринимателей, наибольшую долю занимают предприятия, осуществляющие деятельность в сфере строительства и операций с недвижимым имуществом, которые по итогам первого полугодия 2025 года заплатили в бюджет Москвы свыше 142 млрд рублей. На втором месте - организации торговли, поступления от которых составили 134 млрд рублей. Субъекты МСП, занятые в информационно-коммуникационной отрасли, перечислили 50 млрд рублей, свыше 45 млрд рублей составили платежи предприятий обрабатывающей промышленности", - добавили в пресс-службе ведомства.

При этом объем платежей по специальным налоговым режимам, применяемым при налогообложении МСП и самозанятых граждан, за январь-июнь 2025 года превысил 192 млрд рублей. В том числе по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, поступило более 172 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, - 9 млрд рублей, по налогу на профессиональный доход - 10 млрд рублей.

Рост МСП

"Столичный малый и средний бизнес демонстрирует устойчивые показатели развития. По итогам первого полугодия 2025 года в Москве зарегистрировано почти 844 тыс. субъектов МСП, на 9 тыс. больше, чем годом ранее. Это более 13% от общего количества в России. По состоянию на 1 июля 2025 года в них трудилось более 2 млн 873 тыс. человек. Количество самозанятых граждан в Москве достигло 2 млн 91 тыс. человек - на 21% больше, чем год назад", - заявили ТАСС в департаменте.

Там подчеркнули, что для субъектов МСП в столице действует комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для развития бизнеса. На сегодняшний день поддержку от города получает каждый 11-й предприниматель.

"Наиболее востребованными мерами городской финансовой поддержки малого и среднего бизнеса стали программы льготного кредитования и факторинга. Льготное кредитование направлено на развитие приоритетных отраслей московской экономики: науки, обрабатывающих производств, ИТ, креативной индустрии, туризма и социального предпринимательства. Бизнес может получить кредиты на пополнение оборотных средств, экспортную деятельность, под залог прав на интеллектуальную собственность, онлайн-кредиты без имущественного залога, а также воспользоваться программой льготного факторинга", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, занятые в сферах науки, промышленности и ИТ-сектора имеют возможность получить гранты на оборудование и развитие на сумму до 30 млн рублей. Для предпринимателей, осуществляющих производственную деятельность и научные исследования, предусмотрены гранты на поддержку экспорта объемом до 10 млн рублей. Также субъектам МСП предусмотрены субсидии на компенсацию расходов, связанных с обучением (переподготовкой) кадров для бизнеса, в объеме до 10 млн рублей, заключили в департаменте финансов.