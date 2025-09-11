Член правления ТКБ: снижение ключевой ставки позволит российским предприятиям "вздохнуть"

Татьяна Сатина при этом подчеркнула, что, несмотря на последние снижения ключевой ставки, рынок в полной мере ощущает предшествующее этому ужесточение денежно-кредитной политики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ позволит и крупному бизнесу, и средним предприятиям "вздохнуть" и более оптимистично смотреть в будущее, но компании продолжат ощущать влияние жесткой ДКП в текущем и следующем году. Такое мнение в беседе с ТАСС рассказала член правления, глава блока корпоративного бизнеса ТКБ Татьяна Сатина.

"Если говорить о снижении ключевой ставки на нескольких последних заседаниях ЦБ, то, конечно, это позволило предприятиям вздохнуть, посмотреть вперед более оптимистично. Тренды, которые продемонстрировал Банк России, позволяют предприятиям смотреть несколько увереннее в завтрашний день и начать что-то прогнозировать, а нам как банку увереннее понимать потребности рынка и предоставлять больше возможностей для финансирования. Если же говорить о прогнозах, то, конечно, все ждут снижения. Идут споры - 1 или 2 процентных пункта. Мы верим все-таки в 2 п.п.", - отметила она.

Сатина при этом подчеркнула, что, несмотря на последние снижения ключевой ставки, рынок сейчас в полной мере ощущает предшествующее этому ужесточение денежно-кредитной политики. "Весь эффект от высокого "ключа", на наш взгляд, будет наблюдаться не только в 2025 году, а может быть, даже в 2026.