Реже всего сигареты стали покупать в Новосибирской области, Пермском крае и Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Продажи сигарет в РФ снизились на 17%, реже всего их стали покупать в Новосибирской области, Пермском крае и Тюменской области. Курительный табак покупали реже на 19%, цены на него выросли в большинстве регионов, исключение составили Краснодарский и Красноярский края, говорится в исследовании "Контур.Маркета", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили, как изменились спрос и цены на сигареты и курительный табак. Эксперты проанализировали 21,2 млн чеков, выданных в магазинах по всей стране, и сравнили данные за июнь-август 2025 года с таким же периодом прошлого года.

"Продажи сигарет и табака снизились почти во всех регионах. В среднем по стране спрос на курительный табак упал на 19%, на сигареты - на 17%. При этом цены выросли. Сигареты подорожали в среднем на 13%, курительный табак - на 8%", - говорится в исследовании.

Сильнее всего продажи сигарет сократились в Новосибирской области - там покупатели брали их на 30% реже. Чуть меньше снизился спрос в Пермском крае и Тюменской области - на 29%, Свердловской области - на 24%. Только в Москве, в отличие от других территорий, спрос немного вырос: продажи увеличились на 2%.

Цены и спрос на курительный табак

Больше всего цены поднялись в Санкт-Петербурге - на 19% - пачка в среднем подорожала с 244 до 290 рублей. В Красноярском крае и Москве зафиксирован рост на 16%. В Свердловской области сигареты летом 2025 года стоили в среднем 199 рублей - на 15% дороже, чем годом ранее.

Самое заметное снижение зафиксировано в Тюменской области - на 33%. В Свердловской области продажи сократились на 31%, в Новосибирской - на 28%, в Пермском крае - на 22%.

Цены на курительный табак изменились по-разному, отмечается в исследовании. В большинстве регионов они выросли. Исключения - Краснодарский и Красноярский края: там зафиксировано снижение на 14% и 12% соответственно. Лидером по росту цены стала Москва: табак подорожал на 26 %, с 223 до 281 рублей за 100 г. На втором месте - Санкт-Петербург, цена выросла на 25%, с 267 до 333 рублей.