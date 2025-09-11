Китайская валюта выросла на 8,7 копейки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 8,7 копейки и поднялся выше 12 рублей впервые с 13 марта 2025 года, до 12,004 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и торговался на уровне 12,0038 рубля (+8,68 коп.).

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,01%, до 2 914,04 пункта, индекс РТС опускался также на 0,01% - до 1 080,96 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 914,71 пункта (+0,02%), индекс РТС составлял 1 081,24 пункта (+0,02%).