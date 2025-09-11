Производство пива в России за восемь месяцев выросло на 1%

По данным Росалкогольтабакконтроля, показатель составил 623,38 млн дал

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Производство пива в январе - августа 2025 года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 623,38 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

При этом производство сидра, пуаре и медовухи увеличилось на 10%, до 9,8 млн дал. Всего выпуск напитков брожения возрос на 1,1%, до 633,18 млн дал.

Производство пива крепостью до 8,6% увеличилось на 0,3%, до 540,92 млн дал, выше 8,6% - снизилось на 5,1%, до 51,3 тыс. дал. Выпуск пивных напитков вырос на 5,8%, до 82,41 млн дал.

Выпуск сидра за восемь месяцев увеличился на 10,3%, до 6,96 млн дал. Производство пуаре снизилось на 9,1%, до 154,9 тыс. дал, медовухи - выросло на 10,7%, до 2,68 млн дал.