Жителя Калининградской области задержали за помощь мошенникам за пределами РФ

Через sim-карты в технических устройствах злоумышленника ежедневно проходило более 8 тыс. звонков от аферистов, указала официальный представитель МВД России Ирина Волк

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 8 тыс. звонков от аферистов россиянам проходило через sim-карты в технике задержанного жителя Калининградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Более 8 000 звонков от аферистов к гражданам проходило ежедневно через sim-карты в технических устройствах злоумышленника. Однако мои коллеги из управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность жителя Калининградской области. Он подозревается в пособничестве мошенникам, которые действовали из-за пределов нашей страны", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что в начале 2025 года молодой человек нашел в интернете объявление о подработке. В обязанности входило смотреть за исправностью работы специального оборудования для обеспечения IP-телефонии. В качестве оплаты неизвестные предлагали до 800 долларов в неделю в криптовалюте. "Все необходимое: ноутбук, GSM-шлюзы и несколько сотен sim-карт, было доставлено работодателем через курьерскую службу. После этого мужчина в арендованном помещении разместил оборудование и позаботился о том, чтобы оно работало без перебоев", - сказала представитель МВД.

По ее словам, программное обеспечение позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский. Тем самым злоумышленник создал условия для обмана россиян и хищения денежных средств. Места проживания задержанный менял каждую неделю, а новые партии sim-карт получал через закладки в камерах хранения.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. В ходе обыска обнаружены и изъяты sim-боксы, GSM-шлюзы, порядка 500 sim-карт операторов связи различных регионов, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанный арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы. "По оперативным данным, фигурант может быть причастен к совершению еще сотни мошенничеств по всей стране", - подчеркнула представитель МВД.