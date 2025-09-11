Совместно с Научно-техническим центром "Газпром нефти" реализуется работа над технологиями, которые позволят повысить экономическую эффективность проекта, указал генеральный директор "Газпромнефть-Оренбурга" Сергей Федоров

ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Газпромнефть-Оренбурга" подтвердили возможность извлечения редкоземельных компонентов из попутных вод на нефтяных месторождениях. Об этом журналистам сказал генеральный директор предприятия Сергей Федоров.

"Мы подтвердили возможность добычи лития из подтоварной воды на месторождении "Газпромнефть-Оренбурга". Сегодня мы совместно с Научно-техническим центром "Газпром нефти" работаем над технологиями, которые позволят повысить экономическую эффективность данного проекта. Далее будет принято решение о реализации и масштабировании проекта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания к 2028 году планирует запустить промышленную добычу лития и йода на месторождениях углеводородов. Есть перспективы по скандию, галлию, рубидию, цезию, говорил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, компания активно работает над возможностью извлечения ценных, в том числе редкоземельных компонентов, из попутных вод собственных месторождений - в Оренбургской области.