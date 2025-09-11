Значительный потенциал роста связан с применением современных цифровых решений, которые выявляют дополнительные залежи на уже разрабатываемых месторождениях

ОРЕНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. "Газпромнефть-Оренбург" видит перспективы устойчивого роста добычи на действующих месторождениях в Оренбургской области в ближайшие годы за счет масштабной программы бурения, внедрения цифровых технологий и методов повышения нефтеотдачи. Об этом журналистам сказал генеральный директор предприятия Сергей Федоров.

"В последние годы мы поступательно наращиваем добычу. В 2024 году прирост добычи в сравнении с 2023-м составил около 10%. Рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, мы увеличили количество буровых в два раза. Видим значительный потенциал повышения добычи на уже разрабатываемых месторождениях", - сказал он.

По его словам, с начала деятельности "Газпромнефть-Оренбург" добыл свыше 60 млн тонн углеводородов, в том числе более 34 млн тонн нефти.

Ключевой акцент в ближайшие годы будет сделан на интенсивном развитии оренбургских активов на юго-западе региона, которые станут основным драйвером наращивания объемов добычи. При этом уровень добычи на крупнейшем активе компании - Восточном участке Оренбургского месторождения - сохранится на стабильном уровне.

Значительный потенциал роста связан с применением современных цифровых решений, позволивших выявить дополнительные залежи на уже разрабатываемых месторождениях. Доля трудноизвлекаемых запасов в портфеле компании составляет 64%, при этом более половины всей добычи в 2025 году обеспечено именно за счет таких ресурсов.

Особое внимание уделяется технологическому развитию: предприятие активно внедряет отечественные решения, включая мобильные газопоршневые электростанции и технологии бурения с использованием гибких насосно-компрессорных труб. К концу 2025 года планируется полное оснащение цифровыми инструментами всего парка буровых установок.