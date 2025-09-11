Оценки увеличили на фоне решения в сентябре "восьмерки" ОПЕК+ нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило прогноз по росту мирового предложения нефти в 2025 году на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,7 млн б/с, таким образом, показатель составит 105,8 млн б/с, следует из отчета организации. Прогноз на 2026 год повышен на 200 тыс. б/с, и теперь МЭА ожидает, что предложение вырастет на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с.

Оценки были повышены на фоне решения в сентябре "восьмерки" ОПЕК+ нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка - на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню сентября).

Не входящие в ОПЕК+ страны в 2025 году нарастят предложение на 1,4 млн б/с, а в 2026 году - на 1 млн б/с благодаря росту в США, Канаде Бразилии и Гайане, считает агентство. ОПЕК+ увеличит поставки почти так же - на 1,3 млн б/с в 2025 году и на 1 млн б/с в 2026 году.

Как отмечает МЭА, предложение нефти в мире в августе 2025 года возросло на 20 тыс. б/с, до рекордных 106,9 млн б/с на фоне решений ОПЕК+ и колеблющейся в районе исторических максимумов добычи не входящих в ОПЕК+ стран.

Добыча нефти в мире в августе 2025 года была на 3 млн б/с выше, чем в августе 2024 года, из них на ОПЕК+ приходилось 1,7 млн б/с, отмечает организация. МЭА поясняет, что страны ОПЕК+ продолжали наращивать добычу, которая за месяц возросла на 80 тыс. б/с, поставки от не входящих в ОПЕК+ стран были на 70 тыс. б/с ниже, поскольку добыча в Канаде, США и Бразилии немного сократилась по сравнению с июльскими рекордами.