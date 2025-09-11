Доходы снизились до $13,5 млрд, говорится в материалах Международного энергетического агентства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе 2025 года уменьшился на 1% по сравнению с июлем, до 7,26 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы от экспорта сократились на 6%, до $13,51 млрд.

Объемы поставок нефти снизились на 30 тыс. б/с, а нефтепродуктов - на 40 тыс. б/с.

Доходы от экспорта нефти в августе составили $8,76 млрд, что на $370 млн меньше, чем месяцем ранее, от экспорта нефтепродуктов - $4,76 млрд (снижение на $550 млн).

При этом августовские доходы РФ от нефтеэкспорта оказались на $1,3 млрд ниже уровня августа 2024 года, отмечает агентство.

Как говорится в отчете, цены на российскую нефть Urals в августе были ниже ценового потока в $60 за баррель, дисконт к North Sea Dated вырос до более чем $12 за баррель.

В новость внесена правка (11:06 мск) - передается с уточнением в 3-м абзаце, верно - снижение на $550 млн.