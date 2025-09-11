Это произошло на фоне решений ОПЕК+ и колеблющейся в районе исторических максимумов добычи не входящих в организацию стран

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предложение нефти в мире в августе 2025 года увеличилось на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с) до рекордных 106,9 млн б/с на фоне решений ОПЕК+ и колеблющейся в районе исторических максимумов добычи не входящих в ОПЕК+ стран. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти в мире в августе 2025 года была на 3 млн б/с выше, чем в августе 2024 года, из них на ОПЕК+ приходилось 1,7 млн б/с, отмечает организация. МЭА поясняет, что страны ОПЕК+ продолжали наращивать добычу, которая за месяц возросла на 80 тыс. б/с, поставки от не входящих в ОПЕК+ стран были на 70 тыс. б/с ниже, поскольку добыча в Канаде, США и Бразилии немного сократилась по сравнению с июльскими рекордами.