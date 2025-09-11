Устаревшую тепловую сеть заменили стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Тепломагистраль, которая снабжает промышленную зону "Полюстрово" и используется как резервный ввод для бесперебойного теплоснабжения порядка 100 зданий, реконструировали в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

"В преддверии начала отопительного сезона завершена реконструкция сетей для надежного теплоснабжения 247 зданий в Красногвардейском районе города. АО "ТЭК СПб" завершило реконструкцию почти 400 метров тепломагистрали диаметром 400 мм на Салтыковской дороге. Участок тепловой сети от 4-й Красногвардейской котельной снабжает промышленную зону "Полюстрово" и используется как резервный ввод для обеспечения бесперебойного теплоснабжения порядка 100 зданий" - объяснили в комитете.

Устаревшую тепловую сеть, которая отслужила 30 лет, заменили стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции - современный энергоэффективный материал позволяет минимизировать теплопотери. Жители уже получают тепло от новой магистрали, специалисты демонтируют временную тепловую сеть. Благоустройство планируют восстановить в ноябре.

В пресс-службе также подчеркнули, что от качественной работы 4-й Красногвардейской котельной зависит комфорт 40 тысяч горожан в 247 зданиях, в том числе 77 жилых домах, 7 детских и 20 учебных учреждениях и 6 школах. От нее получают тепло 23 объекта здравоохранения, среди которых такие объекты, как клиника имени Петра Великого и корпус клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина на Пискаревском проспекте.