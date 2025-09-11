Согласно результатам опроса центра, женщины чаще признают нехватку средств, чем мужчины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доля россиян, которым хватает денег на жизнь, за 20 лет увеличилась с одной пятой (18%) до половины (49%) от всех опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Так, если в 2006 году 5% респондентов на вопрос о том, в какой степени хватает им денег, ответили "вполне хватает" и еще 13%, что "скорее хватает", то в 2025 году 18% опрошенным россиянам средств "вполне хватает" и 31% - "скорее хватает". Как уточняется в публикации, это "скорее свидетельство выхода из состояния крайней бедности, чем признак устойчивого материального благополучия", и "большинство россиян по-прежнему живут в зоне неопределенности между "скорее хватает" и "скорее не хватает".

Согласно результатам опроса, женщины (53%) чаще признают нехватку средств, чем мужчины (46%), что указывает на сохраняющийся гендерный разрыв в доходах и финансовой устойчивости, отметили в АЦ ВЦИОМ. Такое положение осталось и в финансовом самочувствии работающих россиян - мужчины чаще себя чувствуют уверенными, а женщины чаще испытывают трудности. В целом, доля тех, кто сталкивался с реальной нехваткой средств, за последние 20 лет не изменилась и составляет 15%.

Опрос проведен 12 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.