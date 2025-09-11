ВТБ: рынок ЦФА активов может вырасти в пять раз при отмене налога на прибыль

Рынок мог бы быть 3-5 трлн рублей уже сейчас, указал руководитель дирекции ЦФА банка Сергей Рябов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) активов мог бы увеличиться в пять раз и достичь 3-5 трлн рублей, если бы был отменен налог на прибыль для инвесторов. Такое мнение высказал руководитель дирекции ЦФА ВТБ Сергей Рябов выступая на специализированной конференции "ЦФА и Crypto: практика токенизации активов".

"Рынок [ЦФА] мог бы быть 3-5 трлн рублей уже сейчас, не ожидая мер дополнительной поддержки, если бы убрать налог на прибыль", - сказал Рябов.

По его словам, именно этот фактор сдерживает интерес корпоративных клиентов к использованию ЦФА. Рябов подчеркнул, что на текущем рынке 80% эмитентов составляют банки, в то время как запросы от реального сектора экономики массово остаются нереализованными.

"Неэффективность у корпоративного эмитента у инвесторов - 25 процентов по налогу на прибыль. То есть 25 процентов надо отдать в бюджет и все", - заключил Рябов.